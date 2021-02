Profumo – Spazio Sensoriale – Roma

(Di sabato 13 febbraio 2021)Via di Villa Lauchli, 1 – 00191 –Tel. 351/2767173 Sito Internet: www..com Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 12/16€, primi 14/16€, secondi 19/25€, focacce14/18€, dolci 8/11€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAUnoall’aperto di 10.000mq di pertinenza del Parco di Veio e un menù diviso per tipologie olfattive, questi i punti salienti diaperto sulle ceneri di ex trattoria in zona Tomba di Nerone. Aperto dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, il locale offre una carta inusuale e a suo modo originale: 4 percorsi olfattivi divisi in speziati, floreali, marini e agrumati, che contemplano 5 portate ognuno (un antipasto, un primo, un secondo, ...

tonibrgn : @Graziella_bi_1 anche se per qualche giorno dovrà mettersi da parte e dare spazio al profumo di vento gelido di tra… - blade_runner68 : @robsalnitro A volte, inaspettato, un piccolo flashback, causato da una certa luce, o un profumo che mi porta altro… - GraceDama : RT @DimitriDeVita: Torino è uno schema che s'infrange sul cuore, una foglia che carezza la pelle, un profumo di storia e lo spazio che avvo… - RousseauAgnes : RT @DimitriDeVita: Torino è uno schema che s'infrange sul cuore, una foglia che carezza la pelle, un profumo di storia e lo spazio che avvo… -

Ultime Notizie dalla rete : Profumo Spazio

elledecor.com

... ma ciò non potrà mai sostituire la bellezza della visita ad un museo, ildei libri in ...cerchiamo di riprenderci il primo tassello con l'avvenuta riapertura del nostro museo Granum"! Lo...Sia il presidente Francesco, sia il segretario generale, Alberto Anfossi, hanno ribadito ...pronti a fare la nostra parte nel processo di trasformazione urbana che riguarderà questo...Genova – Ad Albisola in uno spazio che profuma di storia e di arte una associazione dà vita a incontri culturali ma anche a scambi di testimonianze e di tradizione. Come la cura del dialetto. Per ora ...I due chef del ristorante romano hanno traslocato nella sede di via Flaminia, con un occhio al fine dining e uno alle tecniche di cottura antiche. Seguici ...