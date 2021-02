Ponticelli | Carabinieri arrestano un rapinatore di 17 anni

(Di venerdì 12 febbraio 2021): ihanno arrestato unminorenne che nello scorso ottobre aveva cercato di rubare una moto insieme a un complice. Idella Tenenza di Cercola hanno dato esecuzione, in Napoli, nel quartiere, ad una ordinanza di applicazione della misura del collocamento in comunità emessa dal GIP presso il Tribunale per i

I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno dato esecuzione, in Napoli, nel quartiere Ponticelli, ad una ordinanza di applicazione della misura del collocamento in comunità emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 17enne residente nel quartiere di Ponticelli perchè accusato di aver fatto parte di una rapina il 17 ottobre scorso ai danni di un motociclista. Il minorenne è stato portato in una comunità individuata dal C.G.M. a disposizione del Tribunale.