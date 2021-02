"Nonno e nipote". Vergogna contro Salvini e la Verdini al bar, il leghista non ci sta: fesso umiliato in pubblica piazza | Guarda (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non c'è soltanto la politica. Matteo Salvini, presissimo in questi giorni in cui sta nascendo il governo di Mario Draghi, si è anche concesso il "lusso" di una piccola pausa, di un caffè con la sua fidanzata, Francesca Verdini. I due si sono palesati su Instagram, uno scatto che risale alla mattinata di oggi, venerdì 12 febbraio, che ritrae il leader della Lega e Francesca seduti al tavolino di un bar e sorridenti. "Un caffè al volo e si riparte, un abbraccio da noi", ha scritto Salvini aggiungendo un cuoricino. E tanto è bastato per scatenare i soliti idioti, gli haters, i leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare. Uno di loro non ha trovato niente di meglio da fare che spendersi in una battuta di dubbio gusto sulla loro differenza d'età: "Nonno e nipote, che coppia", ha scritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non c'è soltanto la politica. Matteo, presissimo in questi giorni in cui sta nascendo il governo di Mario Draghi, si è anche concesso il "lusso" di una piccola pausa, di un caffè con la sua fidanzata, Francesca. I due si sono palesati su Instagram, uno scatto che risale alla mattinata di oggi, venerdì 12 febbraio, che ritrae il leader della Lega e Francesca seduti al tavolino di un bar e sorridenti. "Un caffè al volo e si riparte, un abbraccio da noi", ha scrittoaggiungendo un cuoricino. E tanto è bastato per scatenare i soliti idioti, gli haters, i leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare. Uno di loro non ha trovato niente di meglio da fare che spendersi in una battuta di dubbio gusto sulla loro differenza d'età: ", che coppia", ha scritto ...

