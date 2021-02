Neve in Toscana: codice arancione in quasi tutto il territorio fino alle 10 del 13 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Emessi anche tre codici gialli. Uno per ghiaccio su quasi tutta la regione (escluse costa e Arcipelago), valido dalle 18 fino alla mezzanotte di domani, sabato; un altro per vento, esteso a tutta la Toscana e valido per tutta la giornata di domani; ed infine per mareggiate, limitato al solo Arcipelago, e valido dalle 7 fino alle 13di domani Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Emessi anche tre codici gialli. Uno per ghiaccio sututta la regione (escluse costa e Arcipelago), valido d18alla mezzanotte di domani, sabato; un altro per vento, esteso a tutta lae valido per tutta la giornata di domani; ed infine per mareggiate, limitato al solo Arcipelago, e valido d13di domani

