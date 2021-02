Monteforte Irpino, abitazione in fiamme: muore 51enne (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore due della notte appena trascorsa, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un’abitazione del posto. All’interno della casa, due persone di nazionalità rumena, uno è rimasto ustionato e trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino, mentre l’altro uomo di 51 anni è stato rinvenuto privo di vita. Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore due della notte appena trascorsa, sono intervenuti a, in via Nazionale per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un’del posto. All’interno della casa, due persone di nazionalità rumena, uno è rimasto ustionato e trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino, mentre l’altro uomo di 51 anni è stato rinvenuto privo di vita. Leche hanno avvolto la struttura sono state spente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

