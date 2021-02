Miozzo (Cts): “A Draghi consiglierò in alcuni casi di sostituirsi ai poteri delle Regioni” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per sconfiggere il coronavirus la “terapia più efficace” è una sola: “Un lockdown totale per altri due mesi“. Ma è una terapia che “non possiamo permetterci”. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, in un’intervista a Repubblica spiega perché è importante mantenere un equilibrio tra le necessità di alcune settori e i rischi legati alla pandemia. Come nel caso della riapertura dei ristoranti la sera: “Sarebbe anche possibile se solo fossimo in grado di garantire un rigoroso meccanismo di controlli, cosa che fino ad ora non è stato”. Miozzo si prepara ora a collaborare con il nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi. I temi cruciali sono la gestione dei prossimi mesi di restrizioni, in particolare per quanto riguarda la scuola, e la campagna di vaccinazioni. Proprio su questi due punti il coordinatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Per sconfiggere il coronavirus la “terapia più efficace” è una sola: “Un lockdown totale per altri due mesi“. Ma è una terapia che “non possiamo permetterci”. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino, in un’intervista a Repubblica spiega perché è importante mantenere un equilibrio tra le necessità di alcune settori e i rischi legati alla pandemia. Come nel caso della riapertura dei ristoranti la sera: “Sarebbe anche possibile se solo fossimo in grado di garantire un rigoroso meccanismo di controlli, cosa che fino ad ora non è stato”.si prepara ora a collaborare con il nuovo presidente del Consiglio, Mario. I temi cruciali sono la gestione dei prossimi mesi di restrizioni, in particolare per quanto riguarda la scuola, e la campagna di vaccinazioni. Proprio su questi due punti il coordinatore ...

