M5s, Crippa: “Di Battista è un semplice attivista. Non si può evocare un voto degli iscritti e poi non prendere atto del risultato” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “La decisione di Alessandro Di Battista? Se si chiede con forza il voto degli iscritti e poi non si prende atto del risultato per uscire dal Movimento e andare in altri lidi, siamo di fronte a un biglietto da visita non troppo gratificante. Ogni volta che c’è una votazione democratica, ne devi accettare anche le conseguenze”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, che aggiunge: “Ognuno può fare le sue scelte. Di Battista oggi è uno dei tanti attivisti che ha votato in rete, quindi, non ricoprendo ruoli, la sua è una scelta che può fare autonomamente e liberamente. Eventualmente in questi giorni bisogna capire quanti colleghi siano magari non contenti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “La decisione di Alessandro Di? Se si chiede con forza ile poi non si prendedelper uscire dal Movimento e andare in altri lidi, siamo di fronte a un biglietto da visita non troppo gratificante. Ogni volta che c’è una votazione democratica, ne devi accettare anche le conseguenze”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal capogruppo del M5s alla Camera, Davide, che aggiunge: “Ognuno può fare le sue scelte. Dioggi è uno dei tanti attivisti che ha votato in rete, quindi, non ricoprendo ruoli, la sua è una scelta che può fare autonomamente e liberamente. Eventualmente in questi giorni bisogna capire quanti colleghi siano magari non contenti del ...

fattoquotidiano : M5s, Crippa: “Di Battista è un semplice attivista. Non si può evocare un voto degli iscritti e poi non prendere att… - lorepregliasco : Domani alle 12.15 la delegazione M5S da Draghi sarà composta da Beppe Grillo, Crimi, Licheri, Taverna, Crippa e Ric… - pleopizzi : RT @fattoquotidiano: M5s, Crippa: “Di Battista è un semplice attivista. Non si può evocare un voto degli iscritti e poi non prendere atto d… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: M5s, Crippa: “Di Battista è un semplice attivista. Non si può evocare un voto degli iscritti e poi non prendere atto d… - maria_ciardi : RT @fattoquotidiano: M5s, Crippa: “Di Battista è un semplice attivista. Non si può evocare un voto degli iscritti e poi non prendere atto d… -