LIVE Errani-Hsieh 4-6 3-0, Australian Open 2021 in DIRETTA: doppio break dell’azzurra! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Recuperato un break per Hsieh! 40-AD PALLA break Hsieh! Occhio al servizio azzurro. 40-40 Terza parità: match molto duro. AD-40 Di poco a lato il rovescio della classe ’86. 40-40 Diritto lungolinea vincente dell’asiatica. AD-40 Errani SHOW! Due diritti stretti e chiusura in contropiede con il diritto diagonale. 40-40 Hsieh prova a rientrare con il rovescio vincente. 40-30 CHE PUNTO DI SARA! Errani sale in cattedra con il rovescio diagonale, si apre il campo con il diritto e chiude con lo smash. 30-15 Lunga la risposta dell’asiatica. 15-15 Di poco a lato il passante della #134 al mondo. 15-0 ottima prima dell’italiana. 3-0 break Errani! L’AZZURRA PUO’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Recuperato unper! 40-AD PALLA! Occhio al servizio azzurro. 40-40 Terza parità: match molto duro. AD-40 Di poco a lato il rovescio della classe ’86. 40-40 Diritto lungolinea vincente dell’asiatica. AD-40SHOW! Due diritti stretti e chiusura in contropiede con il diritto diagonale. 40-40prova a rientrare con il rovescio vincente. 40-30 CHE PUNTO DI SARA!sale in cattedra con il rovescio diagonale, si apre il campo con il diritto e chiude con lo smash. 30-15 Lunga la risposta dell’asiatica. 15-15 Di poco a lato il passante della #134 al mondo. 15-0 ottima prima dell’italiana. 3-0! L’AZZURRA PUO’ ...

