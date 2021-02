L’adaptive fashion e quel problema con Facebook

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Facebook, abbiamo un problema. Lo sostengono diversi marchi americani di adaptive fashion ossia di abbigliamento pensato per le persone con disabilità. A portare alla luce quello che si configura come molto più di un disguido di intelligenza artificiale è un articolo uscito sul New York Times che si interroga sul perché il popolare social network respinga la pubblicità di abiti disegnati per far fronte alle necessità di chi ha esigenze particolari legate alla vestibilità.