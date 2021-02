Governo Draghi quanto durerà? «Finché non…», la profezia “agghiacciante” di Vittorio Feltri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dovrebbe essere la giornata decisiva per le sorti politiche del nostro paese. Con buona probabilità Mario Draghi dovrebbe ascendere al Quirinale per sciogliere la riserva dopo avere incassato un’ampia maggioranza in Parlamento (ha sul serio l’imbarazzo della scelta) e indicare la lista dei suoi ministri. Tutto resta top secret: nulla si sa sulla squadra del nuovo esecutivo. Ma la domanda che pure tanti si pongono è “quanto durerà il Governo?”. Su “Libero Quotidiano” la profezia agghiacciante di Vittorio Feltri. leggi anche l’articolo —> “Stasera Italia”, Vittorio Feltri sconvolge la Palombelli: «Chi vorrei al Governo? Hitler» Il giornalista bergamasco ha detto la sua attraverso i social. Un ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dovrebbe essere la giornata decisiva per le sorti politiche del nostro paese. Con buona probabilità Mariodovrebbe ascendere al Quirinale per sciogliere la riserva dopo avere incassato un’ampia maggioranza in Parlamento (ha sul serio l’imbarazzo della scelta) e indicare la lista dei suoi ministri. Tutto resta top secret: nulla si sa sulla squadra del nuovo esecutivo. Ma la domanda che pure tanti si pongono è “il?”. Su “Libero Quotidiano” ladi. leggi anche l’articolo —> “Stasera Italia”,sconvolge la Palombelli: «Chi vorrei al? Hitler» Il giornalista bergamasco ha detto la sua attraverso i social. Un ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @DaniloToninelli: 'Su #Rousseau votato No, non mi siedo al tavolo con certi personaggi' - Majden3 : RT @fforzano: Insomma, quasi 18 ore dopo l'esito della votazione su Rousseau: - la lista dei ministri non c'è; - il programma di governo no… - mariarosa_t : RT @MarcoRizzoPC: 90 gradi. Va in quella direzione la rotta del ‘giornalismo’ italiano rispetto a #Draghi ed il suo governo. Le eccezioni… -