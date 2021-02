GF Vip: tutti gli errori di Alfonso Signorini (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alfonso Signorini si è confessato al quotidiano a La Repubblica. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha ammesso pregi, errori e difetti del reality e di sentirsi cinico per colpa della televisione Le cadute del Grande Fratello Vip sono inevitabili. Parola di Alfonso Signorini che a La Repubblica si confessa. Racconta l’edizione più lunga della storia di un reality iniziato a settembre e che metterà la parola fine Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021)si è confessato al quotidiano a La Repubblica. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha ammesso pregi,e difetti del reality e di sentirsi cinico per colpa della televisione Le cadute del Grande Fratello Vip sono inevitabili. Parola diche a La Repubblica si confessa. Racconta l’edizione più lunga della storia di un reality iniziato a settembre e che metterà la parola fine Articolo completo: dal blog SoloDonna

