Eva Green e Vincent Cassel nell'adattamento in due parti de I tre moschettieri

Eva Green, Vincent Cassel e François Civil saranno, rispettivamente, Milady, Athos e D'Artagnan nel nuovo adattamento in due parti de I tre moschettieri di Alexandre Dumas. I due lungometraggi, intitolati "The Three Musketeers - D'Artagnan" e "The Three Musketeers - Milady", saranno diretti da Martin Bourboulon, che recentemente ha diretto Eiffel con Romain Duris ed Emma Mackey. Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière hanno scritto la sceneggiatura dei film basandosi sul classico di Dumas. Ora in pre-produzione, la coppia di film sarà girata back-to-back. Nel cast anche Romain Duris, Vicky Krieps e Louis Garrel.

