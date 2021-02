È allarme varianti, focolai nelle scuole e più casi tra i bimbi. Ecco regole speciali (Di venerdì 12 febbraio 2021) Francesca Angeli Nel Milanese 700 alunni in isolamento. La Lombardia: test negativo obbligatorio varianti. Ora è questa la parola che spaventa: la capacità di mutazione del Covid e le sue varianti che possono essere più contagiose, più letali e soprattutto rendere le terapie e anche il vaccino, almeno parzialmente, meno efficaci. In Italia dilaga la variante inglese. Dopo il primo caso nelle Marche in dicembre, ieri come in un domino si sono moltiplicati i casi in tutto il territorio. Identificato un focolaio dopo il sequenziamento in un paio di scuole di Bollate, comune a Nord di Milano. Chiuse subito la primaria Marco Polo nella frazione di Ospiate, e un istituto comprensivo proprio in centro a Bollate che raccoglie oltre 700 alunni. Ma sempre a Ospiate era già ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Francesca Angeli Nel Milanese 700 alunni in isolamento. La Lombardia: test negativo obbligatorio. Ora è questa la parola che spaventa: la capacità di mutazione del Covid e le sueche possono essere più contagiose, più letali e soprattutto rendere le terapie e anche il vaccino, almeno parzialmente, meno efficaci. In Italia dilaga la variante inglese. Dopo il primo casoMarche in dicembre, ieri come in un domino si sono moltiplicati iin tutto il territorio. Identificato uno dopo il sequenziamento in un paio didi Bollate, comune a Nord di Milano. Chiuse subito la primaria Marco Polo nella frazione di Ospiate, e un istituto comprensivo proprio in centro a Bollate che raccoglie oltre 700 alunni. Ma sempre a Ospiate era già ...

