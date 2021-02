Chiede aiuto per curarsi e invece paga i debiti di gioco: smascherata la 42enne Nicole Elkabbass (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una storia triste quella che arriva dal Regno Unito, dove una donna di 42anni, ha fatto credere di essere malata di cancro alle ovai, Chiedendo aiuto e facendo appello alla solidarietà delle persone, affinché potessero aiutarla a pagare le cure necessarie per guarire. Una clamorosa truffa, ecco di cosa si è trattato. Nicole Elkabbass , L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una storia triste quella che arriva dal Regno Unito, dove una donna di 42anni, ha fatto credere di essere malata di cancro alle ovai,ndoe facendo appello alla solidarietà delle persone, affinché potessero aiutarla are le cure necessarie per guarire. Una clamorosa truffa, ecco di cosa si è trattato., L'articolo NewNotizie.it.

Lucone71 : RT @fattoquotidiano: 'RENZI CHI?' Conte lo ignora: chiede 'aiuto' e ottiene un ampio margine. Leggi: - oscaracciato : @StefanoFassina @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT #fassina che chiede aiuto ad un #fascio .... what a time to be alive!! - IlCaimano2 : @StefanoFassina @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Quando Fassina chiede aiuto a DiFascista ?? Imbarazzante - AnilPayedimarr : RT @Pontifex_it: Ogni persona è un mio fratello. In ciascuno vedo riflesso il volto di Dio e in quanti soffrono scorgo il Signore che chied… - urdickisanoodle : la prof appena sono entrata in classe mi chiede “com’è il tuo umore?” AMO PERCHÉ ME LO CHIEDI AIUTO poi lol io rispondo “tutto ok” cogliona -