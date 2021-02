Boscaglia: “Scenderemo in campo inc****ti, vogliamo vincere. Lucca e i giovani…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' tutto pronto per Palermo-Bisceglie.Archiviato l'amaro ko rimediato sul campo dell'Avellino, i rosanero sono pronti a tornare in campo per affrontare il Bisceglie, nel match valido per la 24a giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida in programma domani, sabato 13 febbraio, alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”, è stata presentata dal tecnico Roberto Boscaglia nella consueta conferenza stampa pre-gara."Noi dobbiamo vincere, non possiamo pensare a cosa mi aspetto. Dobbiamo andare in campo per macinare l’avversario. Non ci interessano i numeri. Servono i tre punti, non voglio sentire parlare di situazioni negative, di gol che non si fanno, di gol subiti per un episodio. Abbiamo le potenzialità per uscire da questo momento. Il Palermo domani deve avere la faccia incazzata e arrabbiata. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) E' tutto pronto per Palermo-Bisceglie.Archiviato l'amaro ko rimediato suldell'Avellino, i rosanero sono pronti a tornare inper affrontare il Bisceglie, nel match valido per la 24a giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida in programma domani, sabato 13 febbraio, alle ore 14.30 allo Stadio “Renzo Barbera”, è stata presentata dal tecnico Robertonella consueta conferenza stampa pre-gara."Noi dobbiamo, non possiamo pensare a cosa mi aspetto. Dobbiamo andare inper macinare l’avversario. Non ci interessano i numeri. Servono i tre punti, non voglio sentire parlare di situazioni negative, di gol che non si fanno, di gol subiti per un episodio. Abbiamo le potenzialità per uscire da questo momento. Il Palermo domani deve avere la faccia incazzata e arrabbiata. ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'Scenderemo in campo inc****ti, vogliamo vincere. Lucca e i giovani...' - Mediagol : Boscaglia: 'Scenderemo in campo inc****ti, vogliamo vincere. Lucca e i giovani...' - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «Domani scenderemo in campo inca***ti» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Boscaglia Scenderemo Avellino, Bernardotto: 'Palermo? Scendiamo in campo per vincere'

L'attaccante prosegue esaminando la squadra di Boscaglia e il suo valore. ' Sappiamo tutti che squadra è il Palermo, non devo dirlo io. Noi scenderemo in campo per vincere , senza disunirci, senza ...

Avellino, Bernardotto: 'Palermo? Scendiamo in campo per vincere'

L'attaccante prosegue esaminando la squadra di Boscaglia e il suo valore. ' Sappiamo tutti che squadra è il Palermo, non devo dirlo io. Noi scenderemo in campo per vincere , senza disunirci, senza ...

Boscaglia: “Scenderemo in campo inc****ti, vogliamo vincere. Lucca e i giovani…” Mediagol.it Boscaglia: «Almici non ha i 90'. Rauti? Può fare anche la punta»

Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Avellino in programma domani. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo: «Almici pronto pe ...

Boscaglia: «Santana fuoi dai convocati? Vi spiego il motivo»

Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Avellino in programma domani. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo: «Santana fuori da ...

L'attaccante prosegue esaminando la squadra die il suo valore. ' Sappiamo tutti che squadra è il Palermo, non devo dirlo io. Noiin campo per vincere , senza disunirci, senza ...L'attaccante prosegue esaminando la squadra die il suo valore. ' Sappiamo tutti che squadra è il Palermo, non devo dirlo io. Noiin campo per vincere , senza disunirci, senza ...Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Avellino in programma domani. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo: «Almici pronto pe ...Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Avellino in programma domani. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo: «Santana fuori da ...