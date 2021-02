Agguato a Napoli, 40enne ucciso a colpi di pistola (Di venerdì 12 febbraio 2021) È di poco la notizia di una sparatoria a Napoli. A cadere sotto i colpi di pistola dei killer, Vincenzo De Luca, classe ’81. L’uomo era in un circolo ricreativo ed è stato trasportato al pronto soccorso del Cardarelli, ma non c’è stato nulla da fare. ucciso Vincenzo De Luca De Luca era nel circolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) È di poco la notizia di una sparatoria a. A cadere sotto ididei killer, Vincenzo De Luca, classe ’81. L’uomo era in un circolo ricreativo ed è stato trasportato al pronto soccorso del Cardarelli, ma non c’è stato nulla da fare.Vincenzo De Luca De Luca era nel circolo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

