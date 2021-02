343 Industries: “nessun piano per un Halo Wars 3” (Di venerdì 12 febbraio 2021) 343 Industries ha parlato nelle ultime ore di un eventuale Halo Wars 3 e, di fatto, smorzando le speranze al riguardo. Ecco i dettagli Sebbene non siano necessariamente i migliori titoli di strategia in tempo reale in circolazione, i giochi di Halo Wars sono solide esperienze di fatto, con meccaniche ben congeniate e una conoscenza approfondita di ciò che rende carismatici i giochi della serie Halo (per non parlare di alcuni importanti elementi narrativi per la lore della saga sparsi qua e là). Halo Wars 2 in particolare è stato uno dei preferiti dai fan sin dal suo lancio, ma possiamo aspettarci un altro gioco in un futuro non troppo lontano? Di certo non per il futuro prossimo stando alle ultime dichiarazioni di 343 Industries, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) 343ha parlato nelle ultime ore di un eventuale3 e, di fatto, smorzando le speranze al riguardo. Ecco i dettagli Sebbene non siano necessariamente i migliori titoli di strategia in tempo reale in circolazione, i giochi disono solide esperienze di fatto, con meccaniche ben congeniate e una conoscenza approfondita di ciò che rende carismatici i giochi della serie(per non parlare di alcuni importanti elementi narrativi per la lore della saga sparsi qua e là).2 in particolare è stato uno dei preferiti dai fan sin dal suo lancio, ma possiamo aspettarci un altro gioco in un futuro non troppo lontano? Di certo non per il futuro prossimo stando alle ultime dichiarazioni di 343, ...

