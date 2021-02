Valerio Massimo Manfredi trovato esanime a Roma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione a Roma. Lo scrittore era in compagnia della collega Antonella Prenner, anche lei trovata priva di sensi. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di intossicazione da monossido di carbonio, dovuta a una fuga di gas della caldaia domestica. Tuttavia, si tratta di una prima ipotesi, la cui conferma verrà data dalle indagini della polizia, attualmente in corso. L’allarme è stato lanciato dalla figlia. Valerio Massimo Manfredi era già stato al Pronto Soccorso per un malore la scorsa sera, segno che probabilmente in casa ci fossero già dei problemi. Lo scrittore è stato portato in elicottero a Grosseto, in camera iperbarica. Né lui né Antonella Prenner, portata d’urgenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)è statoprivo di sensi nella sua abitazione a. Lo scrittore era in compagnia della collega Antonella Prenner, anche lei trovata priva di sensi. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di intossicazione da monossido di carbonio, dovuta a una fuga di gas della caldaia domestica. Tuttavia, si tratta di una prima ipotesi, la cui conferma verrà data dalle indagini della polizia, attualmente in corso. L’allarme è stato lanciato dalla figlia.era già stato al Pronto Soccorso per un malore la scorsa sera, segno che probabilmente in casa ci fossero già dei problemi. Lo scrittore è stato portato in elicottero a Grosseto, in camera iperbarica. Né lui né Antonella Prenner, portata d’urgenza ...

