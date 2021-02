Ultime Notizie Roma del 11-02-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ultimo video per il presidente di draghi Oggi una giornata di contatti a Montecitorio dopo le consultazioni dei giorni scorsi Allora piena fiducia di Bruxelles con il commissario Gentiloni convinto che potrebbe dare un contributo governo efficiente europeista l’Unione Europea Sollecita anche un’accelerazione dialogo primo governo in vista dei ricoveri Intanto il MoVimento 5 Stelle al voto sul rosso fino a stasera e risultati attesi per le 19 e Casaleggio si attende una partecipazione al voto di oltre 100mila persone precisa che vincesse il no ci sarà da stabilire se il voto del MoVimento 5 Stelle al nuovo governo Sara negativo di attenzione nel 2022 il PIL italiano non tornerai livelli del 2019 lo si legge nelle previsioni europei che però non includono il Next Generation è che ...