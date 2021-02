Tiger da 4×4 a robot | il primo Umv a guida autonoma

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si chiamaed è ilconcept di Ultimate Mobility Vehicle (Umv) senza equipaggio realizzato da Hyundai., acronimo di "transforming intelligent ground excursion", è un mezzo intelligente che può trasformarsi da veicolo a quattro ruote motrici in una 4 zampe per traportare carichi su terreni inaccessibili.è stato sviluppato da New Horizons Studio di Hyundai, in collaborazione con Autodesk e Sundberg-Ferar."Veicoli comee le tecnologie che lo sostengono ci offrono l'opportunità di spingere la nostra immaginazione. Siamo costantemente alla ricerca di modi per ripensare la progettazione e lo sviluppo dei veicoli e ridefinire il futuro del trasporto e della mobilità", ha dichiarato, John Suh responsabile di New Horizons Studio. ...