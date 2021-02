"Te ne intendi eh?". Sconcertante sfregio sessuale di Bettarini a Selvaggia Lucarelli, lei sbrocca: "Sei il nulla", volano insulti (Di giovedì 11 febbraio 2021) volano ancora stracci tra Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini, tra i quali come è arcinoto, da anni, non scorre buon sangue (eufemismo). In questo caso ad aprire il fuoco è l'ex calciatore, che spara ad alzo zero contro la blogger: "Urge puntualizzare alcune cosine su una giornalista o presunta tale, a cui piace cavalcare l'onda mediatica che mi coinvolge - ha scritto in una story su Instagram -. Eccoti, anche tu pronta a riempirti la bocca con Bettarini! Ti consiglierei di essere un po' meno poliedrica perché non ti riesce! Trovati qualcosa da fare, che sia opinionista, soubrette o giornalista e concentrati su quello. Step by step, inutile correre quando poi si rischia di cadere come spesso ti accade". Ma non è finita. Bettarini infatti rincara la dose: "Ricordati che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)ancora stracci trae Stefano, tra i quali come è arcinoto, da anni, non scorre buon sangue (eufemismo). In questo caso ad aprire il fuoco è l'ex calciatore, che spara ad alzo zero contro la blogger: "Urge puntualizzare alcune cosine su una giornalista o presunta tale, a cui piace cavalcare l'onda mediatica che mi coinvolge - ha scritto in una story su Instagram -. Eccoti, anche tu pronta a riempirti la bocca con! Ti consiglierei di essere un po' meno poliedrica perché non ti riesce! Trovati qualcosa da fare, che sia opinionista, soubrette o giornalista e concentrati su quello. Step by step, inutile correre quando poi si rischia di cadere come spesso ti accade". Ma non è finita.infatti rincara la dose: "Ricordati che il ...

Ultime Notizie dalla rete : intendi eh Ernia intervista Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari (e viceversa)

... Cosa intendi? Ernia : Che senza concerti non ci si rende conto di quel che succede là fuori. Va ... Ernia : Eh, certo. Riccardo : Ma sai a me cos'è successo? La prima volta che mi hanno assunto come ...

Valsecchi: «Grosjean è un eroe Io, il primo a testare l'halo» - Sport, Erba

Cosa intendi per cause strutturali? Che le Formula 1 sono tornate ad andare troppo forte. Lo ... Che ci facevi? Eh, divertente: ci hanno invitato, noi di Sky, a una giornata a Maranello per provare ...

Sky, i film in prima visione a febbraio 2021 HDblog Francesca Fialdini positiva al Covid, ma non si ferma «Da noi a ruota libera»

Francesca Fialdini positiva al Covid: «Eh sì, la risata fa bene a tante cose - scrive la conduttrice in un post su Instagram - ma non ci protegge del tutto. Sono risultata contagiata ...

