Spostamenti Regioni: si va verso la decisione definitiva (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Governo si pronuncerà molto a breve, ed in maniera definitiva, sullo spostamento tra le Regioni: ecco cosa sta emergendo. Spostamenti Regioni (GettyImages)Gli Spostamenti tra Regioni sono uno tra i temi più caldi degli ultimi giorni, soprattutto perché il divieto scade il prossimo 15 febbraio. Di conseguenza, senza un rinnovo della disposizione, si potrà tornare a circolare liberamente. Draghi quindi oltre a dover cercare di formare nel minor tempo possibile il nuovo esecutivo, dovrà anche prendere questa fondamentale scelta. Nelle ultime ore si è però ipotizzato che nella giornata di domani ci possa già essere la definitiva risposta al quesito che tanti italiani si pongono sulla tematica. Un primo passo anche del nuovo governo per affrontare le ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Governo si pronuncerà molto a breve, ed in maniera, sullo spostamento tra le: ecco cosa sta emergendo.(GettyImages)Glitrasono uno tra i temi più caldi degli ultimi giorni, soprattutto perché il divieto scade il prossimo 15 febbraio. Di conseguenza, senza un rinnovo della disposizione, si potrà tornare a circolare liberamente. Draghi quindi oltre a dover cercare di formare nel minor tempo possibile il nuovo esecutivo, dovrà anche prendere questa fondamentale scelta. Nelle ultime ore si è però ipotizzato che nella giornata di domani ci possa già essere larisposta al quesito che tanti italiani si pongono sulla tematica. Un primo passo anche del nuovo governo per affrontare le ...

Corriere : ?? Prorogare il divieto di spostamento tra le regioni, anche gialle, oppure consentire il liberi tutti? È questa la… - RaiNews : Ipotesi #Cdm domani per prorogare il blocco degli spostamenti tra #regioni per contrastare il diffondersi del conta… - RaiNews : #COVID19, le richieste delle #Regioni: riaperture graduali, no spostamenti e #vaccini legati a numero abitanti - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: Spostamenti tra regioni, cosa succederà? Si va verso la proroga del divieto fino al 5 marzo #Pomeriggio5 - oceanerazzurro : RT @SerglocSergio: #Covid, le Regioni chiedono di prorogare il divieto spostamenti. Boccia: 'Possibile allungamento al 5 marzo' https://t.c… -