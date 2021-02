Sindacalista Cisl a processo per molestie a 5 hostess. “Segnalato ai vertici, ma non lo hanno fermato” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una vicenda grave, che i vertici del sindacato guidato da Annamaria Furlan stanno vivendo con comprensibile imbarazzo. C’è un Sindacalista Fit Cisl, accusato di aggressioni sessuali e intimidazioni ai danni di cinque assistenti di volo – impegnate anche nel sindacato e con base a Malpensa. L’uomo è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale dal gip di Busto Arsizio. Una denuncia anche di un’hostess norvegese Agli atti del dibattimento che inizierà il 16 giugno prossimo ci sono già le testimonianze di diverse hostess che raccontano situazioni analoghe vissute quando si sono trovate sole con l’uomo. La denuncia più circostanziata riguarda una presunta aggressione di circa tre anni fa. Il 12 marzo 2018, la hostess che ha presentato la denuncia racconta di essere rimasta a Malpensa in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una vicenda grave, che idel sindacato guidato da Annamaria Furlan stanno vivendo con comprensibile imbarazzo. C’è unFit, accusato di aggressioni sessuali e intimidazioni ai danni di cinque assistenti di volo – impegnate anche nel sindacato e con base a Malpensa. L’uomo è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale dal gip di Busto Arsizio. Una denuncia anche di un’norvegese Agli atti del dibattimento che inizierà il 16 giugno prossimo ci sono già le testimonianze di diverseche raccontano situazioni analoghe vissute quando si sono trovate sole con l’uomo. La denuncia più circostanziata riguarda una presunta aggressione di circa tre anni fa. Il 12 marzo 2018, lache ha presentato la denuncia racconta di essere rimasta a Malpensa in ...

