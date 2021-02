Rousseau | Cacciari annienta il M5S | «Figurarsi se Draghi aspettava loro Lasciamoli all’oblio»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un «teatrino ridicolo», una «pseudo democrazia diretta». Ospite di Tgcom24, Massimocome di consueto non ha avuto remore a dire quello che pensa del voto su, che il M5S ha voluto per suggellare con una foglia di fico l’appoggio a Mario. Una pantomima priva di senso, il cui esito positivo, per altro ampiamente atteso, per il filosofo non cambia di una virgola la piega che comunque avrebbero preso – e, anzi, avevano già preso – le cose. Il «teatrino ridicolo di» «Mariosarebbe andato avanti lo stesso», ha sottolineato, chiarendo che «figuriamoci, avrebbero trovato un escamotage». D’altra parte, ha ricordato, i leader del Movimento, a partire da Beppe Grillo, avevano già preso la decisione su. «Nessuno ha atteso ...

Il Secolo d'Italia

