Ofanto in piena | donna in auto salvata dai Carabinieri a Lioni

Intervento dei carabinieri di Lioni questo pomeriggio in contrada Cerrete dove una anziana è stata messa in salvo dalla piena del fiume Ofanto. A causa delle proibitive condizioni meteo dovute alla forte pioggia, l'automobilista ha perso l'orientamento e ha percorso un tratturo che confluisce in una vasta fuoriuscita d'...

Canosa, finanziamenti per il tratto di Tratturo Regio Mausoleo Bagnoli- Ponte Romano: le novità

...dal GAL Murgia Più per i lavori di "adeguamento e ripristino della viabilità lenta del tratto di Tratturo Regio dal Mausoleo Bagnoli al Ponte Romano sull'Ofanto". L'intervento assicurerà la piena ...

