' Ndrangheta | confiscati beni per 212 milioni a un imprenditore reggino

La Gdf di Reggio Calabria ha confiscato beni per un valore di 212 milioni di euro all'imprenditore Domenico Gallo, indiziato di contiguità con le cosche della 'Ndrangheta Piromalli e Zagari-Fazzalari.

Il GALLO Domenico , definito da un collaboratore di giustizia "miliardario del bitume", è riuscito a creare, nel giro di qualche decade, quella amalgama con esponenti della 'ndrangheta, uomini della ...

commenta Ansa La Gdf di Reggio Calabria ha confiscato beni per un valore di 212 milioni di euro all'imprenditore Domenico Gallo, indiziato di contiguità con le cosche della 'ndrangheta Piromalli e Zagari - Fazzalari. Oltre a svariate disponibilità finanziarie, la confisca ha riguardato 13 società di capitali, le quote di un'altra società, 11 proprietà, tra terreni e ...

