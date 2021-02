Le previsioni meteo di venerdì 12 febbraio

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro condizioni in peggioramento con rovesci anche di moderata intensità. Nuvole sparse e possibili nevicate a bassa quota al Sud. – Giornata instabile soprattutto al Centro e al Sud ma condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali. Nella giornata diè previsto un brusco calo delle temperature su quasi tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare una sensibile diminuzione con le massime che raggiungeranno i 6 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento sulle regioni centrali con precipitazioni anche di moderata intensità Condizioni in peggioramento invece sulle regioni centrali con precipitazioni sparsi anche a ...