Governo Draghi | Fico sta con Grillo | “Voterò sì su Rousseau Momento delicato | è impensabile andare ora alle urne”

"Il Movimento in queste ore consulterà i propri iscritti per decidere se partecipare a un Governo che metta al centro il superamento delle emergenze attuali, il Recovery Plan e la transizione ecologica, guidato da Mario Draghi. Voterò sì". Così il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook. "Il Momento delicato che il Paese sta vivendo – afferma il presidente della Camera – ci impone una riflessione seria e un'assunzione di responsabilità. Come ha spiegato in modo estremamente chiaro il Presidente della Repubblica, non è pensabile in questo Momento storico far precipitare il Paese verso le urne".

