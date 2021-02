Francesco Sarcina | “Clizia? Dopo un grande amore c’è rabbia”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il cantante delle “Vibrazioni” è ospite del prossimo appuntamento di “Verissimo”, è uno degli ospiti, della puntata di sabato 13 febbraio di Verissimo, dove presenterà in anteprima la sua autobiografia ‘Nel mezzo’. Nel volume ripercorre episodi molto forti che hanno caratterizzato la sua vita, come l’abuso di sostanze stupefacenti: “Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Gli abusi sono arrivati, ma questa cosa è stata una cicatrice che mi ha leso parecchio”. La frequentazione di questo ambiente ha portato il cantante anche a rischiare l’overdose. Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone che sono come te, ...

Per Clizia si tratterebbe del secondo figlio dopo Nina, nata nel 2015 dall'amore per, ex leader delle Vibrazioni. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro Sul primo anniversario poi una ...Francesco Sarcina, è uno degli ospiti, della puntata di sabato 13 febbraio di Verissimo, dove presenterà in anteprima la sua autobiografia ...Francesco Sarcina, ospite sabato 13 febbraio a Verissimo, presenta in anteprima la sua autobiografia 'Nel mezzo' dove ...