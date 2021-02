(Di giovedì 11 febbraio 2021) FIRENZE - Aggrappati a Dusanaspettando di poter calare anche il jolly: così è il calcio, e non solo la vita, se vi pare oppure no. Atteso e messo in discussione, invocato e ...

salvione : Fiorentina, a Vlahovic serve un aiuto. Kokorin corre - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Vlahovic firmerà. Un quinquennale e l'idea di farlo diventare un uomo simbolo della #Fiorentina del futuro https://t.c… - Fiorentinanews : #Vlahovic firmerà. Un quinquennale e l'idea di farlo diventare un uomo simbolo della #Fiorentina del futuro - sportli26181512 : #Fiorentina, a Vlahovic serve un aiuto. Kokorin corre: Solo il Parma ha segnato meno della #Fiorentina: tutto sul s… - Fiorentinanews : #Fiorentina, si apre il tavolo dei contratti: Il caso numero uno si chiama #Ribery. Il francese è tecnicamente già… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

Per questo lasi è aggrappata anel momento più difficile della stagione, che è sì passato ma servono altri risultati per non farlo ritornare....il dopo Dzeko è quello di Dusan. Qualche mese fa il procuratore del serbo è stato a Trigoria per manifestare la disponibilità del suo assistito al trasferimento in giallorosso. La...Vlahovic firmerà. Tra Fiorentina e l’entourage del calciatore, negli ultimi giorni, c’è stato un forte riavvicinamento. Non che ci fossero stati problemi, ma sicuramente il rinnovo non arrivato la sco ...La Nazione, in edicola stamani, fa il punto della situazione anche su Franck Ribery e Dusan Vlahovic. Il francese, si legge, è già in regime di di svincolo, visto il suo contratto ...