Ex miss Universo ruba i numeri delle carte di credito e fa acquisti: condannata a 6 settimane di prigione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dovrà trascorrere sei settimane in carcere una ex concorrente di miss Universo Singapore, colpevole di aver sottratto i dati delle carte di credito di alcuni amici per fare shopping e soggiornare negli hotel Ha memorizzato i dettagli della carta di credito di due amici a loro insaputa per poi darsi allo shopping sfrenato spendendo oltre L'articolo NewNotizie.it.

