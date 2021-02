Diletta Leotta e l’importanza di andare avanti a testa alta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ritornata ad usare Instagram, Diletta Leotta pubblica una foto di sè e si lascia andare a riflessioni Diletta Leotta continua a far parlare di sé. Sulla cresta dell’onda del gossip da settimane oramai per la scoperta della presunta frequentazione con l’attore turco Can Yaman, la conduttrice di Dazn continua a portare avanti i propri impegni lavorativi, senza dimenticarsi della sua community. Impegnata a commentare le partite ad ogni giornata di campionato rigorosamente da bordo campo, Diletta Leotta era momentaneamente sparita dai social, soprattutto da Instagram. Nell’ultimo periodo è ritornata, anche più in forma di prima. Dopo un lungo periodo di silenzio, il primo scatto che ha postato è stato quello di lei con Can Yaman in compagnia di un cavallo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ritornata ad usare Instagram,pubblica una foto di sè e si lasciaa riflessionicontinua a far parlare di sé. Sulla cresta dell’onda del gossip da settimane oramai per la scoperta della presunta frequentazione con l’attore turco Can Yaman, la conduttrice di Dazn continua a portarei propri impegni lavorativi, senza dimenticarsi della sua community. Impegnata a commentare le partite ad ogni giornata di campionato rigorosamente da bordo campo,era momentaneamente sparita dai social, soprattutto da Instagram. Nell’ultimo periodo è ritornata, anche più in forma di prima. Dopo un lungo periodo di silenzio, il primo scatto che ha postato è stato quello di lei con Can Yaman in compagnia di un cavallo ...

MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman a cavallo, nuova foto insieme #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei - VanityFairIt : Dicono che siano inseparabili @DilettaLeotta - NDarghahi : RT @IOdonna: Diletta Leotta e Can Yaman non si nascondono più: ora l’amore è social - franco67238399 : Le immagini dei ladri acrobati che svaligiarono l'appartamento di Diletta Leotta -