Di Battista “Non accetto il Sì del M5S a Draghi, mi faccio da parte” (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo Draghi a breve partirà, ho grandissimo rispetto per il voto degli iscritti, ognuno di noi si è speso seguendo le proprie convinzioni. Le decisioni si devono rispettare, si possono anche accettare quando non si è d’accordo. In questo caso la mia coscienza politica non ce la fa, non riesco a digerire questa decisione. Da tempo non sono in accordo con diverse scelte, quindi non posso fare altro che farmi da parte, d’ora in poi non parlerò a nome del MoVimento 5 Stelle, perchè il MoVimento 5 Stelle non parla a nome mio”. Lo dice in un video su Facebook l’ex deputato Alessandro Di Battista, dopo il via libera degli iscritti del M5S al Governo Draghi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governoa breve partirà, ho grandissimo rispetto per il voto degli iscritti, ognuno di noi si è speso seguendo le proprie convinzioni. Le decisioni si devono rispettare, si possono anche accettare quando non si è d’accordo. In questo caso la mia coscienza politica non ce la fa, non riesco a digerire questa decisione. Da tempo non sono in accordo con diverse scelte, quindi non posso fare altro che farmi da, d’ora in poi non parlerò a nome del MoVimento 5 Stelle, perchè il MoVimento 5 Stelle non parla a nome mio”. Lo dice in un video su Facebook l’ex deputato Alessandro Di, dopo il via libera degli iscritti del M5S al Governo.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

lorepregliasco : Di Battista: 'da oggi non parlerò più a nome del M5S' - repubblica : ?? M5S, Di Battista annuncia l'addio: 'Non ce la faccio ad accettare un governo con questi partiti' - HuffPostItalia : Di Battista: 'Mi faccio da parte, M5S non parla a nome mio' - be_marconi : RT @Libero_official: #DiBattista ha lasciato ufficialmente il #M5s: 'Proprio non posso accettare di appoggiare il governo #Draghi' https:/… - Angela300564201 : Adnkronos: M5S, Di Battista si fa da parte: 'Al governo con certi personaggi non ce la faccio'. -