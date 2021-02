**Coronavirus: l'appello di Moni Ovadia a Draghi, 'i cinema e i teatri devono riaprire subito!'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - ''I cinema e i teatri devono riaprire subito. Presidente Draghi, lei è un uomo con una vasta esperienza e soprattutto una vasta intelligenza del mondo, al di là delle posizioni politiche o ideali. Lei deve pragmaticamente e concretamente capire che il valore di una comunità nazionale dipende dalla sua cultura quindi riaprire cinema e teatri deve essere fatto per la salute dell'intera comunità nazionale''. Questo l'accorato appello che Moni Ovadia, attraverso l'Adnkronos, rivolge al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Ovadia ricorda che oltre ''ai teatranti, nello spettacolo dal vivo lavorano cinquecentomila persone che, con le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - ''Ie isubito. Presidente, lei è un uomo con una vasta esperienza e soprattutto una vasta intelligenza del mondo, al di là delle posizioni politiche o ideali. Lei deve pragmaticamente e concretamente capire che il valore di una comunità nazionale dipende dalla sua cultura quindideve essere fatto per la salute dell'intera comunità nazionale''. Questo l'accoratoche, attraverso l'Adnkronos, rivolge al presidente del Consiglio incaricato Marioricorda che oltre ''ai teatranti, nello spettacolo dal vivo lavorano cinquecentomila persone che, con le ...

Avvenire_Nei : Coronavirus. Caritas Internationalis all'Onu: il vaccino sia per tutti - TV7Benevento : **Coronavirus: l'appello di Moni Ovadia a Draghi, 'i cinema e i teatri devono riaprire subito!'**... - M_RSezione : In occasione della Giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, l’arcivescovo di… - PalermoToday : Covid, Sicindustria lancia l'appello a Musumeci: 'La Regione compri vaccini in autonomia' - LiberaTvTicino : L'appello della Camera di Commercio: 'Dal 1° marzo occorre riaprire' -