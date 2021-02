BlizzConline 2021 | vedremo Overwatch 2 e Diablo 4?

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’edizionedelpotrebbe avere in serbo qualche gradita sorpresa per coloro che attendono2 e4 Mancano oramai pochissimi giorni all’inizio del, l’evento digitale organizzato da Blizzard (che prende il posto del consueto appuntamento fisico) che si terrà dal 19 al 20 Febbraio. Sebbene tutti sappiano benissimo quali sono i giochi in cima ai desideri dei fan (2 e4), l’uscita del programma ufficiale ci permette di dare uno sguardo più ravvicinato a quelli che saranno gli appuntamenti fissati dalla compagnia. Sarà la volta buona per vedere nuovo materiale dei due tanto attesi sequel?: dettagli su4 e ...

jjb273 : Vediamo come falliscono quest'anno. -

GamingTalker

... Diablo IV e Overwatch 2 , non verranno lanciati nel. Ciò non esclude che Blizzard non abbia qualcosa da mostrare di entrambi i titoli nel corso dellaprevista tra pochi giorni, ma ...A pochi giorni dal, in cui speriamo di apprendere nuovi dettagli sui giochi in arrivo, è certo quindi che la loro uscita non avverrà a breve.La BlizzConline, la versione solo digitale della convention di Blizzard, prenderà il via la prossima settimana e coloro che desiderano saperne di più sugli attesissimi Overwatch 2 e Diablo 4 possono o ...