Auto elettriche - L' Acea chiede all' Ue di potenziare la rete di ricarica

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L'appello arriva unanime da costruttori, ambientalisti e utenti: servono più punti diper le. L', Transport&Environment e l'Organizzazione europea dei consumatori (Beuc) hanno scritto una lettera ai commissari per clima, trasporti, industria e energia dell'Unione europeando di cogliere l'occasione della revisione della direttiva Alternative Fuels Infrastructure (che contiene misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi) per fissare obiettivi più ambiziosi sul potenziamento delladi rifornimento in Europa. Un punto ritenuto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica e, quindi, per il raggiungimento degli obiettivi sul clima. Tre milioni di accessi entro il 2029. Le associazioni hanno indicato numeri ...