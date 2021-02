Alberto Matano, fiocco rosa: “E’ nata”. Emozione a La Vita In Diretta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alberto Matano , conduttore de La Vita in Diretta su Rai Uno, ha annunciato un dolce arrivo. Ecco le sue commoventi parole in Diretta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Le parole di Alberto Matano Nella giornata di ieri, il conduttore de La Vita in Diretta , Alberto Matano , su Rai Uno, ha dato un lieto e bellissimo annuncio. Proprio nel giorno della 100esima puntata dell’amata trasmissione pomeridiana, Matano ha annunciato: “Voglio chiudere con una notizia bellissima che riguarda la famiglia di questo programma: è nata Luna. Figlia della nostra Shaila, che in questi mesi ha sempre lavorato da casa.” Mando un grande bacio a lei ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 11 febbraio 2021), conduttore de Lainsu Rai Uno, ha annunciato un dolce arrivo. Ecco le sue commoventi parole insulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Le parole diNella giordi ieri, il conduttore de Lain, su Rai Uno, ha dato un lieto e bellissimo annuncio. Proprio nel giorno della 100esima puntata dell’amata trasmissione pomeridiana,ha annunciato: “Voglio chiudere con una notizia bellissima che riguarda la famiglia di questo programma: èLuna. Figlia della nostra Shaila, che in questi mesi ha sempre lavorato da casa.” Mando un grande bacio a lei ...

Italia_Notizie : La vita in Diretta, “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”? - GiusCandela : RT @FQMagazineit: La vita in Diretta, “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”? - zazoomblog : La vita in Diretta “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”? - #Diretta #“Francesco #Giorgino #vuole - FQMagazineit : La vita in Diretta, “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”? - Noovyis : (La vita in Diretta, “Francesco Giorgino vuole ‘sfrattare’ Alberto Matano”?) Playhitmusic - -