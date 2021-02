Via libera dell'Europarlamento al Recovery, con il sì anche della Lega (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Il regolamento sul dispositivo sulla ripresa e la resilienza, lo strumento del piano Next Generation EU che assegna agli Stati membri sussidi e prestiti, è stato approvato dal Parlamento europeo con 582 voti a favore, 40 contrati e 69 astenuti. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in apertura della seduta plenaria. “Il voto di oggi al Parlamento europeo ci avvicina all'entrata in vigore dello strumento per la ripresa e la resilienza” e “l'Europa ha compiuto un passo storico”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, dopo l'approvazione dello strumento del piano Next Generation EU che assegna ai Paesi membri sussidi e prestiti. "Accolgo con favore il voto del Parlamento europeo sul dispositivo del Recovery, il cuore di Next Generation Eu. Mentre i vaccini ci ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - Il regolamento sul dispositivo sulla ripresa e la resilienza, lo strumento del piano Next Generation EU che assegna agli Stati membri sussidi e prestiti, è stato approvato dal Parlamento europeo con 582 voti a favore, 40 contrati e 69 astenuti. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in aperturaa seduta plenaria. “Il voto di oggi al Parlamento europeo ci avvicina all'entrata in vigoreo strumento per la ripresa e la resilienza” e “l'Europa ha compiuto un passo storico”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, dopo l'approvazioneo strumento del piano Next Generation EU che assegna ai Paesi membri sussidi e prestiti. "Accolgo con favore il voto del Parlamento europeo sul dispositivo del, il cuore di Next Generation Eu. Mentre i vaccini ci ...

