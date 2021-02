Vaccino, Comune e associazioni in aiuto agli over 80: ecco i numeri utili (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi“. E’ accorato l’appello di Clemente Mastella che ha annunciato un patto tra enti e associazioni per la città di Benevento affinchè si superino le difficoltà che hanno frenato l’adesione al Vaccino degli ultra ottantenni. A Benevento e in Campania la fase vaccinale per le persone ultra ottantenni è stata fissata per domani. In città però sono solo 2.900 gli anziani che hanno aderito alla piattaforma regionale su 4.247. In provincia i vaccinati sino ad ora sono 10.000 su una platea di 25.000 persone. Il primo cittadino crede che il numero basso dell’adesione sia dovuto alla complessità di accesso alla piattaforma digitale e ha voluto chiedere il supporto di Misericordia, Croce Rossa e Protezione Civile per aiutare le persone anziane che hanno poca dimestichezza con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi“. E’ accorato l’appello di Clemente Mastella che ha annunciato un patto tra enti eper la città di Benevento affinchè si superino le difficoltà che hanno frenato l’adesione aldegli ultra ottantenni. A Benevento e in Campania la fase vaccinale per le persone ultra ottantenni è stata fissata per domani. In città però sono solo 2.900 gli anziani che hanno aderito alla piattaforma regionale su 4.247. In provincia i vaccinati sino ad ora sono 10.000 su una platea di 25.000 persone. Il primo cittadino crede che il numero basso dell’adesione sia dovuto alla complessità di accesso alla piattaforma digitale e ha voluto chiedere il supporto di Misericordia, Croce Rossa e Protezione Civile per aiutare le persone anziane che hanno poca dimestichezza con ...

