Tuchel pazzo per Kanté | “Un ragazzo umile che vorrebbe qualsiasi manager Onorato di poterlo allenare”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’allenatore del Chelsea, Thomas, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di F Cup contro il Barnsley ha ammesso di provare profonda ammirazione per il centrocampista dei Blues, N’Golo: ” Penso che N’Golo rientri nei piani didel mondo. In passato volevo disperatamente averlo nelle mie squadre. Vedere ildal vivo, vedere come lavora, quanto è, la qualità che dà alla squadra … sono cosìdi essere il suo allenatore … Quello che vedo in campo è tutto quello che mi aspetto, e mi aspetto molto da lui perché sono un grande fan di questo giocatore”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

