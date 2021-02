Traffico Roma del 10-02-2021 ore 09:30 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luceverde Roma me trovati dalla redazione e sta calando di intensità al Traffico ma non mancano i disagi sul Raccordo Anulare ancora incolonnamenti lungo la carreggiata esterna tra l’uscita a Settebagni e lo svincolo di Castel Giubileo la causa un incidente chiusa l’uscita per Castel Giubileo sempre in carreggiata esterna cosa tratti per Traffico intenso tra il video con la Roma Fiumicino l’uscita Ostia Acilia e la la ventina altre cose tra la Prenestina e la Tiburtina per Traffico in coronavirus Death rate in carreggiata interna tra Cassia e Flaminia sempre in internal code anche tra la Casilina e l’uscita Ardeatina ci sono cose sul tratto Urbano della Roma L’Aquila dal raccordo alla tangenziale est è decisamente trafficata la tangenziale interessata da crudi a partire dal bivio con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luceverdeme trovati dalla redazione e sta calando di intensità alma non mancano i disagi sul Raccordo Anulare ancora incolonnamenti lungo la carreggiata esterna tra l’uscita a Settebagni e lo svincolo di Castel Giubileo la causa un incidente chiusa l’uscita per Castel Giubileo sempre in carreggiata esterna cosa tratti perintenso tra il video con laFiumicino l’uscita Ostia Acilia e la la ventina altre cose tra la Prenestina e la Tiburtina perin coronavirus Death rate in carreggiata interna tra Cassia e Flaminia sempre in internal code anche tra la Casilina e l’uscita Ardeatina ci sono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est è decisamente trafficata la tangenziale interessata da crudi a partire dal bivio con ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - haiyendang : RT @PLRomaCapitale: #Roma - Corso d'Italia - #incidente e traffico rallentato presso Via Toscana in direzione Piazza Fiume - PLRomaCapitale : #Roma - Corso d'Italia - #incidente e traffico rallentato presso Via Toscana in direzione Piazza Fiume - CorriereCitta : Roma, caos sul GRA: un incidente e un mezzo in fiamme paralizzano il traffico -