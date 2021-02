Sonego-Feliciano Lopez, Australian Open 2021: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si completerà domani, giovedì 11 febbraio, il secondo turno del primo Slam della stagione 2021 di tennis: l’ordine di gioco degli Australian Open vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Dei quattro gli azzurri impegnati, il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Sonego, che sul Court 7, a partire dall’1.00 ora italiana, sfiderà l’iberico Feliciano Lopez. Tutti gli Australian Open 2021 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (match degli italiani su Eurosport 2, a meno di sovrapposizioni), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si completerà domani, giovedì 11 febbraio, il secondo turno del primo Slam della stagionedi tennis: l’ordine di gioco deglivedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Dei quattro gli azzurri impegnati, il primo a scendere in campo sarà Lorenzo, che sul Court 7, a partire dall’1.00 ora italiana, sfiderà l’iberico. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (match degli italiani su Eurosport 2, a meno di sovrapposizioni), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport ...

