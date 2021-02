Sofia Goggia | “Ho ricevuto una chiamata da Mattarella | è stato un piacere”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)parla per la prima volta dopo l’infortunio. Dalladifino al dolore per l’infortunio A distanza di dieci giorni dall’infortunio subito a Garmisch, che gli ha impedito di partecipare ai Mondiali di Cortina,si concede in un’intervista in diretta dalla sua casa di Bergamo. Queste le sue parole: “Una settimana fa houna telefonata dal presidente della Repubblica, Sergio. Mi ha fatto unimmenso, un gesto importante, che mi ha molto lusingato, considerato anche il momento difficile che sta vivendo il Paese”. Poi lapassa all’infortunio subito: “E’un colpo durissimo. Il pensiero a quel giorno è costante, la ...

Coninews : Lontana dalle piste ma presente con il cuore. Sofia #Goggia farà il tifo per le sue compagne di squadra da casa. ??… - agsmag_it : @goggiasofia le lacrime, la telefonata di Mattarella e la forza di reagire! - IsokineticMed : @tuttosport @TenconeFabrizio Dopo l'infortunio capitato alla nostra sciatrice Sofia #Goggia si è discusso molto rig… - lucia25968868 : RT @Agenzia_Ansa: #Sci, Sofia Goggia: 'dopo l'infortunio mi ha telefonato Mattarella'. L'Azzurra si emoziona 'colpo durissimo, ma già penso… - m_dazzi : @neveitalia Abbiamo gia' detto che questa e' una sfortuna pazzesca, perche' se anche stava magari scendendo veloce… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

'È stato un colpo durissimo saltare i Mondiali - ha aggiunto- ma preferisco concentrarmi su quello che posso fare, anche se quando mi alzo la mattina faccio fatica a non pensarci. Anche se non ...via zoom si collega con i giornalisti per parlare del periodo che sta vivendo dopo l'infortunio e alla viglia dei mondiali di Cortina che non la vedranno al cancelletto di partenza. "Only ...CORTINA - Le lacrime di Sofia. "L'infortunio mi ha un po' ammazzata, è terribile non essere lì, ai Mondiali in casa dopo un incidente così stupido". Dalla sua casa di Bergamo, Goggia si collega via ...«Una settimana fa sono stata chiamata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e vista la situazione del Paese non idilliaca italiana mi ha fatto molto piacere questa telefonata». Sofia Goggi ...