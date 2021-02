Sistemata la botola di un tombino rotta in via don Gnocchi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un intervento per migliorare la viabilità in via Don, nel quartiere di Trappeto Nord, è stato eseguito in questi giorni. A darne notizia è il presidente del IV municipio di Catania Erio Buceti.

Ultime Notizie dalla rete : Sistemata botola

CataniaToday

'Parliamo di unache da circa due anni rappresentava un grosso pericolo per i residenti della zona. Su sollecito del sottoscritto, e del consiglio del IV municipio, è stato finalmente ...... un'opera imponente sotto il manto stradale, sarà possibile vederlo da una grandein vetro ... ossia com'era la piazza settant'anni fa, verràdi fronte al monumento ai caduti, vista ...CATANIA - Un intervento di grande importanza per la viabilità in via Don Gnocchi, nel quartiere di Trappeto Nord, è stato eseguito in questi giorni. Da ...“ArcelorMittal assegna lavori al ribasso che le aziende dell’appalto accettano pur di mantenere in piedi le attività. Condizioni che, sul piano pratico, causano ripercussioni sulla sicurezza dei lavor ...