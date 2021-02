Scuola fino a giugno, una docente a Draghi: “La DaD non è tempo perso” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulla questione allungamento calendario scolastico che sarebbe stata proposta dal premier Draghi nel corso delle consultazioni con i gruppi politici, si è scatenata una vera polemica che non accenna a terminare. Dopo il no dei sindacati e delle associazioni di categoria, anche i singoli insegnanti stanno lanciando il loro messaggio di disapprovazione nei confronti di questa ipotesi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sulla questione allungamento calendario scolastico che sarebbe stata proposta dal premiernel corso delle consultazioni con i gruppi politici, si è scatenata una vera polemica che non accenna a terminare. Dopo il no dei sindacati e delle associazioni di categoria, anche i singoli insegnanti stanno lanciando il loro messaggio di disapprovazione nei confronti di questa ipotesi. L'articolo .

lucfontana : A scuola fino a fine giugno: l’ipotesi e i dubbi dei sindacati (via @Corriere) - fattoquotidiano : PROPOSTA Come già Azzolina, anche Draghi propende per l’estensione dell’anno a fine giugno. Presidi e docenti invec… - sole24ore : La ricetta di #Draghi sulla #scuola: stop alle cattedre vuote e recupero dei giorni persi con calendario allungato… - luca_biasi : RT @PaoloBorg: I sindacati contrari all'idea di Draghi di prolungare la scuola fino a fine giugno 'Soluzione troppo semplice' ?????????????????????? - _giulshey_ : Se mai dovesse veramente farci andare a scuola fino al 30 Giugno... A me piace andare a scuola però forse nessuno s… -