Salute: riparte 'Igiene insieme', progetto per buone pratiche a scuola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Sperimentato con successo tra settembre e dicembre 2020, il progetto 'Igiene insieme' di Napisan torna nelle scuole d'infanzia e primarie con l'obiettivo di renderle luoghi sempre più sicuri con l'insegnamento di buone pratiche di Igiene tra i più piccoli. L'iniziativa, ideata in collaborazione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e La Fabbrica, prevede la donazione agli istituti di un kit per ogni classe contenente 25 flaconcini di gel disinfettante, 3 confezioni di salviette igieniche e un opuscolo con informazioni e materiale didattico sulle corrette pratiche d'Igiene, che i bambini apprenderanno attraverso tabelle, disegni e giochi didattici. Inoltre, gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Sperimentato con successo tra settembre e dicembre 2020, il' di Napisan torna nelle scuole d'infanzia e primarie con l'obiettivo di renderle luoghi sempre più sicuri con l'insegnamento diditra i più piccoli. L'iniziativa, ideata in collaborazione con l'Università Vita-San Raffaele di Milano e La Fabbrica, prevede la donazione agli istituti di un kit per ogni classe contenente 25 flaconcini di gel disinfettante, 3 confezioni di salviette igieniche e un opuscolo con informazioni e materiale didattico sulle corretted', che i bambini apprenderanno attraverso tabelle, disegni e giochi didattici. Inoltre, gli ...

giornaleradiofm : Salute: riparte 'Igiene insieme', progetto per buone pratiche a scuola: Milano, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Sperim… - Giornaleditalia : Salute: riparte 'Igiene insieme', progetto per buone pratiche a scuola - MFitnessM : McFIT riparte con le tensostrutture e l'allenamento outdoor - #Myfitnessmagazine - capodarco : RT @barbierichef: Fino a domenica 14 febbraio tornano Le Arance della Salute. Riparte la raccolta fondi di @AIRC_it per la Ricerca sul Canc… - AntonelloEgizi : RT @barbierichef: Fino a domenica 14 febbraio tornano Le Arance della Salute. Riparte la raccolta fondi di @AIRC_it per la Ricerca sul Canc… -