Rihanna, chiude la linea moda Fenty (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo meno di due anni dal suo lancio ufficiale, il gruppo LVMH e Rihanna hanno deciso di mettere in pausa – a tempo indeterminato – la griffe di moda Fenty: parte dell'ecosistema co-creato con la cantante, di cui fanno parte anche la linea Fenty Skin, Fenty Beauty e Savage x Fenty, il marchio fashion ha subito particolarmente gli effetti negativi della pandemia, arrivata in un momento di grande transizione. Fenty infatti, unico brand creato ex novo dal gruppo francese assieme a quello di Christian Lacroix a fine anni '80, era ancora e indubbiamente alla ricerca di un'identità ben definita e una corrispondente fascia di clienti: quella più giovane e urbana individuata inizialmente non si è infatti rivelata adeguata alle aspettative, come dimostra il drastico calo di vendite nel 2020 in un rapporto di mercato della società di consulenza McKinsey.

