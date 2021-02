Rider, così il diritto antidiscriminatorio tutela i lavoratori dall’algoritmo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Sara Antonia Passante * La recente pronuncia del Tribunale di Bologna del 2 gennaio 2021, resa nell’ambito di un procedimento di discriminazione collettiva relativamente al sistema prenotazioni dei Riders, offre uno spunto di riflessione sugli importanti spazi di tutela offerti dal diritto antidiscriminatorio ai soggetti in condizioni di “disparità” di potere sociale, contrattuale, economico, laddove altri strumenti e norme sembrano insufficienti. Secondo il Tribunale il sistema adottato dalla società Deliveroo risulta discriminatorio sotto il profilo dell’accesso al lavoro in quanto privilegia il Rider che si renda completamente disponibile a garantire le fasce di prenotazione, penalizzando invece il lavoratore che aderisca a una iniziativa di astensione collettiva dal lavoro, o che non sia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) di Sara Antonia Passante * La recente pronuncia del Tribunale di Bologna del 2 gennaio 2021, resa nell’ambito di un procedimento di discriminazione collettiva relativamente al sistema prenotazioni deis, offre uno spunto di riflessione sugli importanti spazi diofferti dalai soggetti in condizioni di “disparità” di potere sociale, contrattuale, economico, laddove altri strumenti e norme sembrano insufficienti. Secondo il Tribunale il sistema adottato dalla società Deliveroo risulta discriminatorio sotto il profilo dell’accesso al lavoro in quanto privilegia ilche si renda completamente disponibile a garantire le fasce di prenotazione, penalizzando invece il lavoratore che aderisca a una iniziativa di astensione collettiva dal lavoro, o che non sia in ...

ilfattoblog : Rider, così il diritto antidiscriminatorio tutela i lavoratori dall’algoritmo - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Così il diritto antidiscriminatorio tutela dall'algoritmo [LEGGI] #Riders - ilfattoblog : Così il diritto antidiscriminatorio tutela dall'algoritmo [LEGGI] #Riders - ziaarsenico : RT @Tremenoventi: Io gioielliere di giorno e rider di notte, ho imparato a vivere così, anzi tra poco abbandonerò la gioielleria perché si… - noordungp : Non so voi ma ogni volta che in TV c'è la pubblicità di un servizio di delivery penso a tutti quei rider che si fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Rider così Nic in a Cage: Ghost Rider (2007)

Ghost Rider è l'ennesimo caso in cui Nicolas Cage ha in testa un film tutto suo che non è ...attraverso piccoli tocchi come l'affogarsi di caramelle o la passione per le scimmie che rimangono così, ...

Il 2020 dell'esplorazione spaziale: parte III

... come lo spazioplano Space Rider o il vettore riutilizzabile Themis, spinto dal propulsore ... si è deciso di posticipare la missione alla prossima finestra di lancio marziana, diventando così ExoMars ...

Aeroporti Fiumicino e Ciampino, in 40 mila da precari a «fantasmi» per il Covid Corriere Roma Ghostè l'ennesimo caso in cui Nicolas Cage ha in testa un film tutto suo che non è ...attraverso piccoli tocchi come l'affogarsi di caramelle o la passione per le scimmie che rimangono, ...... come lo spazioplano Spaceo il vettore riutilizzabile Themis, spinto dal propulsore ... si è deciso di posticipare la missione alla prossima finestra di lancio marziana, diventandoExoMars ...