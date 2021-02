Regione cambia colore, la comunicazione ufficiale: “Errore nei conteggi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'Errore resta, quel pasticcio sui dati costato alcuni giorni più in zona «arancione» - insieme ad altre tre regioni - è un fatto incontestabile che paragona il caso a quello della Lombardia dove l'(ex) assessore Gallera è stato mandato via. Per ora c'è la buona notizia che la Puglia torna in zona gialla già da domani giovedì 11 febbraio: la comunicazione ufficiale è arrivata dopo una riunione straordinaria della cabina di regia di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità in cui sono stati rivisti i dati pugliesi sul contagio. (Continua..) A chiedere il »downgrade» era stata la Regione dopo aver aggiornato i numeri sui posti letto di terapia intensiva liberi, inserendone 100 in più che hanno riportato al di sotto della soglia critica del 30% l'indice di occupazione di terapia intensiva, che ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'resta, quel pasticcio sui dati costato alcuni giorni più in zona «arancione» - insieme ad altre tre regioni - è un fatto incontestabile che paragona il caso a quello della Lombardia dove l'(ex) assessore Gallera è stato mandato via. Per ora c'è la buona notizia che la Puglia torna in zona gialla già da domani giovedì 11 febbraio: laè arrivata dopo una riunione straordinaria della cabina di regia di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità in cui sono stati rivisti i dati pugliesi sul contagio. (Continua..) A chiedere il »downgrade» era stata ladopo aver aggiornato i numeri sui posti letto di terapia intensiva liberi, inserendone 100 in più che hanno riportato al di sotto della soglia critica del 30% l'indice di occupazione di terapia intensiva, che ...

