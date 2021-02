Next generation Eu, i sovranisti si spaccano in tre. Il caso Lega (Di giovedì 11 febbraio 2021) La fase parlamentare europea del percorso del piano di rilancio si è conclusa ieri, con un voto ampiamente favorevole degli europarlamentari per la Recovery and Resilience facility, che riguarda il regolamento, gli obiettivi, i finanziamenti e le regole del pilastro centrale del Next generation Eu, 672,5 miliardi: 582 sì, 40 no e 69 astensioni. Mentre nei grandi gruppi i dissensi rispetto alla maggioranza si contano sulle dita, il voto ha messo in luce il grande scarto tra i sovranisti: a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 febbraio 2021) La fase parlamentare europea del percorso del piano di rilancio si è conclusa ieri, con un voto ampiamente favorevole degli europarlamentari per la Recovery and Resilience facility, che riguarda il regolamento, gli obiettivi, i finanziamenti e le regole del pilastro centrale delEu, 672,5 miliardi: 582 sì, 40 no e 69 astensioni. Mentre nei grandi gruppi i dissensi rispetto alla maggioranza si contano sulle dita, il voto ha messo in luce il grande scarto tra i: a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ItaliaViva : Dopo un anno di pandemia troppe cose non andavano e con 209 miliardi del Next Generation Eu per la ripresa e il fut… - paolomoderato : RT @BiondoNik: Appello agli economisti, i professori e gli esperti che ci sono su Twitter. Potete per favore spiegare che i 209 miliardi de… - Fernando_Liuzzi : RT @BiondoNik: Appello agli economisti, i professori e gli esperti che ci sono su Twitter. Potete per favore spiegare che i 209 miliardi de… - FrancyP_ : RT @BiondoNik: Appello agli economisti, i professori e gli esperti che ci sono su Twitter. Potete per favore spiegare che i 209 miliardi de… - CardelliAc : RT @BiondoNik: Appello agli economisti, i professori e gli esperti che ci sono su Twitter. Potete per favore spiegare che i 209 miliardi de… -

Ultime Notizie dalla rete : Next generation Confindustria Salerno, Piccolo (Pi): Pmi in difficoltà, si usino bene i fondi Next Generation EU

Queste cifre rendono ancora più urgente un utilizzo ragionato e ben finalizzato dei fondi del Piano di Rilancio Europeo (Next Generation EU). E' un'occasione imperdibile per il nostro Paese che non ...

'Next Generation Media', Open Call: finanziamenti fino a 150mila euro

... programma di accelerazione che riunisce startup, scaleup, investitori e organizzazioni di media per favorire lo sviluppo di soluzioni Next Generation Media. Stadiem mira a stimolare e modellare l'...

I nodi spinosi da sciogliere per il nuovo governo e la grande speranza per l’Italia

Il prossimo Governo sarà chiamato (anche dalle riforme richieste da Next Generation EU) ad affrontare i nodi strutturali del Paese ...

Il Next Generation EU per un parlamento migliore (NGEPM), secondo tentativo

Continuiamo dopo l’articolo di ieri a ripassare, per me e per gli onorevoli che non conoscono sufficientemente il Next Generation … ...

Queste cifre rendono ancora più urgente un utilizzo ragionato e ben finalizzato dei fondi del Piano di Rilancio Europeo (EU). E' un'occasione imperdibile per il nostro Paese che non ...... programma di accelerazione che riunisce startup, scaleup, investitori e organizzazioni di media per favorire lo sviluppo di soluzioniMedia. Stadiem mira a stimolare e modellare l'...Il prossimo Governo sarà chiamato (anche dalle riforme richieste da Next Generation EU) ad affrontare i nodi strutturali del Paese ...Continuiamo dopo l’articolo di ieri a ripassare, per me e per gli onorevoli che non conoscono sufficientemente il Next Generation … ...